Andy Borregales y su novia: La vida amorosa de la estrella venezolana

El nombre de Andy Borregales se encuentra en boca de todos por ser el primer venezolano en clasificar a la final del Super Bowl con los New England Patriots, y más allá del orgullo por su logro, ha generado intriga por su vida amorosa.

A través de redes sociales, el jugador de la NFL ha mostrado un poco de su relación con Stephanie, una linda joven con quien comparte una relación estable desde hace un par de años. En varias publicaciones, los tortolitos celebran su amorío y la complicidad entre los dos.

Steph lo ha acompañado a Andy en su ascenso en la NFL, siendo un gran apoyo para él en cada partido. Asimismo, en su pase directo a la final, la jovencita selló su triunfo con un tierno beso en medio de la cancha, una fotografía que ha publicado en Instagram.

Aunque no se sabe la fecha exacta del inicio de su noviazgo, comparten fotografías juntos desde mediados de 2024, sin embargo, en 2025 Andy Borregales y su novia unieron su vida para siempre, según refleja un post fijado en su cuenta personal.

¿Cuándo será el Super Bowl?

El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 08 de febrero en el Levi's Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Un evento esperado no solo por la disputa deportiva, sino por el show de medio tiempo de Bad Bunny.

Se espera que en este espectáculo supere las expectativas de los televidentes con un performance nunca antes visto, donde la cultura y raíces latinas del cantante puertorriqueño será su bandera.

Por la pantalla de Meridiano Televisión se podrá disfrutar en vivo todo el evento a partir de las 7:30 pm.