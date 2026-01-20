Bad Bunny y lo que se puede esperar en el Halftime Show

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 8 de febrero el cantante puertorriqueño Bad Bunny realizará la presentación del medio tiempo del Super Bowl. Un show que representará mucho orgullo, respeto y tradición hispana, en las instalaciones del Levi's Stadium en Santa Clara, California.

El boricua conoce lo que representa un espectáculo como el Super Bowl, ya que en el año 2020 tuvo una pequeña participación con Shakira y Jennifer López.

Bad Bunny en solitario

Sin embargo, ahora le toca totalmente solo encender el escenario con sus éxitos más importantes. El público se encuentra a la expectativa de todo lo que podría pasar en el show de Benito, quien es conocido por realizar conciertos cargados de luz y tradición, como su residencia en Puerto Rico, que fue un éxito.

El público se pregunta por las canciones que podría estar entonando el artista boricua en tan solo 12 minutos, como “Calladita”, “Baile Inolvidable”, “Debí tirar más fotos”, “NuevaYol”, “Tití me preguntó”, entre otras.

En un reciente tráiler el artista y empresario de 31 años, mostró la diversa cultural que el medio tiempo tendrá, destacando que será un show para todos sin importar el color, cabello, nacionalidad o cultura.

En los espectáculos del medio tiempo los artistas son acompañados por colegas en algunas canciones, como en el último que estuvo Kendrick Lamar, acompañado de SZA.

Mensaje del artista

En el adelanto el boricua escribió “El mundo bailará”, por lo que se espera sea un espectáculo lleno de unidad, diversidad y resistencia cultural.

El conocido “Conejo malo”, se encuentra en medio de una gira que lleva por nombre “Debí tirar más fotos World tour”, en la tiene un escenario en forma de casita, replica de una vivienda tradicional de Puerto Rico.

No se sabe si la mencionada escenografía será utilizada en el medo tiempo, para mostrar lo que él ha llamado en repetidas ocasiones “fiesta de barrio”.