Público chileno incomoda a Bad Bunny durante su concierto

El Estadio Nacional de Chile recibió a Bad Bunny hace una semana con “Debí Tiras Más Fotos World Tour”, pero lo que debió ser un encuentro entre el cantante y los fans se convirtió en un momento incómodo.

Miles de seguidores viajaron de distintas partes del país para disfrutar del show en vivo del artista, quien en 2025 estrenó nuevo álbum que resalta la cultura del caribe puertorriqueño, un símbolo muy presente no solo en las canciones, sino también del concierto.

Concierto en Chile desata polémica

Durante el espectáculo, Bad Bunny hace un recorrido por sus temas e incluye uno nuevo para cada presentación, sin embargo, al momento de interpretar “Café con Ron”, una canción emblemática del disco y asociada a Puerto Rico, el público chileno pidió cambiarla.

Al unísono y con gritos reiterativos solicitaban “120”, un tema que no estaba previsto en el repertorio de la velada, lo que habría desatado la molestia e incomodidad del “Conejo Malo”.

En redes sociales se han viralizado varios clips del artista pensativo ante la petición del público y luego bajando de unas escaleras camino al backstage.

A pesar de la insistencia de las personas, Bad Bunny no cantó el tema, pero prometió en su regreso a Chile complacerlos.

Puertorriqueños molestos por la actitud del público chileno

Ante la noticia, varios tiktokers boricuas han manifestado su descontento con la actitud tomada por el público chileno y lo poco valorizado de la canción que representa en buena parte la cultura de Puerto Rico.

Incluso han exigido dejar fuera a Chile de la próxima gira del intérprete de”Nuevayol”.