Bad Bunny comparte con emoción adelanto para el Super Bowl 2026

El próximo 8 de febrero será un momento de mucha emoción en la carrera del cantante puertorriqueño Bad Bunny. El artista de 31 años, será el encargado del toque musical en el medio tiempo del Super Bowl, a celebrarse en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Fue en el 2025 que se confirmó la noticia que ha despertado gran emoción en el público latino, por ver a un cantante como Benito, representar el sabor, talento y cultura hispana en un escenario tan importante, como lo hicieron en el 2020 Shakira y Jennifer López.

Emoción de Bad Bonny

La mañana de este viernes 16 de enero el boricua posteó en su perfil de Instagram, un video promocionando lo que será la presentación en Santa Clara.

Con la popular canción “BAILE INoLVIDABLE”, el artista se mostró con enorme sonrisa y bailando con mucha soltura salsa.

El clip muestra no solo la emoción del intérprete para el show, sino también la diversidad que tendrá el espectáculo para todas las personas del mundo.

“El 8 de febrero, el mundo bailará”, fue el mensaje con cual acompañó la publicación, que hasta la fecha tiene acumulado 1,9 millones de me gusta y múltiples comentarios de apoyo.

Grabado en Puerto Rico

El tráiler fue grabado en la tierra natal de compositor y empresario, siendo un momento importante para los latinos en Estados Unidos, tras las múltiples detenciones de migrantes que se realizaron en el 2025 por parte del gobierno de Donald Trump.

Aunque el mandatario republicano criticó a Apple por la elección de Bad Bunny, la empresa y la NFL se han mantenido firme.

El show será transmitido a través de la señal de Meridiano Televisión.