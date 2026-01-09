Bad Bunny comienza 2026 con una demanda y acusaciones de derechos de autor

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 comienza con polémica para el cantante Bad Bunny y su sello disquero, por una demanda judicial presentada por una mujer que pide 16 millones de dólares. En medios afirman que la demandante alega derechos de autor y uso comercial en dos canciones.

Detalles de la demanda

La demanda fue realizada el 5 de enero por una mujer identificada como Tainaly Y. Serrano Rivera, por una supuesta no autorización de su voz en los temas “Solo de mí” y “EoO”, está última del exitoso álbum “Debí tirar más fotos” de 2025.

A través de un artículo de la agencia EFE, indicaron que la demandante alega que la situación comenzó hace años cuando a través de WhatsApp un productor le pidió que grabara con su voz un audio que decía: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

Sin embargo, jamás imagino que el audio sería utilizado en canciones del “Conejo malo”, por lo que ahora busca ser recompensada por su voz, alegando una supuesta violación de sus derechos y que cese el uso de voz en las dos canciones ya mencionadas.

“Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, citan en el documento presentado en Puerto Rico.

Otros implicados

En la demanda no solo figura el nombre de Bonito Ocasio, sino también del productor Roberto Rosado, mejor conocido como “La Paciencia”, y el sello discográfico del boricua de 31 años, Rimas Entertainment.

Hasta el momento ninguno ha respondido a la demanda.