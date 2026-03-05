Hijo de Liam Neeson revela la terrible enfermedad que padece

Suscríbete a nuestros canales

El empresario y productor Daniel Neeson, hijo del reconocido actor Liam Neeson y de la fallecida actriz Natasha Richardson, decidió abrir su corazón, literal y emocionalmente, al compartir con sus seguidores el delicado problema de salud que ha enfrentado durante toda su vida.

A través de redes sociales, el joven de 29 años reveló que recientemente se sometió a una cirugía cardíaca para tratar una condición congénita que, aunque silenciosa durante años, comenzó a presentar complicaciones que obligaron a los médicos a intervenir.

La enfermedad cardíaca de Daniel Neeson

Daniel explicó que nació con una condición conocida como válvula aórtica bicúspide (BAV), una malformación cardíaca congénita en la que la válvula aórtica tiene dos valvas en lugar de las tres habituales.

Esta anomalía afecta aproximadamente al 2 % de la población mundial y, en muchos casos, puede pasar desapercibida durante años porque no siempre provoca síntomas inmediatos.

El hijo de la estrella de Hollywood contó que durante gran parte de su vida se sometió a revisiones cardiológicas periódicas para monitorear la evolución de su corazón.

Sin embargo, con el tiempo comenzó a presentar complicaciones más serias, entre ellas dilatación severa del ventrículo izquierdo y agrandamiento de la aorta, señales de que la situación estaba avanzando hacia un punto que requería intervención médica.

“Sabía que se dirigía hacia una intervención”, explicó en su mensaje, reconociendo que algunos pacientes con esta condición necesitan cirugía más adelante en la vida, pero en su caso fue necesario actuar antes de lo previsto.

La cirugía que marcó un antes y un después

Ante el avance de la enfermedad, Daniel fue sometido a una cirugía cardíaca en un hospital especializado de Nueva York. La operación resultó exitosa y marcó el inicio de un proceso de recuperación que él mismo describe como “hermoso, paciente y gratificante”.

Durante su publicación, el joven agradeció profundamente al equipo médico que lo atendió y compartió algunas reflexiones sobre la experiencia. Explicó que enfrentó el procedimiento como una oportunidad para aprender a confiar y aceptar aquello que no podía controlar.

También destacó el apoyo fundamental de su prometida, Natalie Ackerman, a quien describió como su “roca” durante todo el proceso, así como el respaldo de su familia y amigos.

Un mensaje de conciencia

Más allá de contar su historia personal, Daniel aprovechó la visibilidad de su experiencia para enviar un mensaje de prevención. El joven insistió en la importancia de escuchar al cuerpo y realizar chequeos médicos, incluso cuando aparentemente no hay problemas.

Según explicó, muchas enfermedades cardíacas pueden desarrollarse en silencio durante años antes de mostrar síntomas claros, por lo que la detección temprana puede ser clave para evitar complicaciones mayores.

“Cuídate y escucha siempre a tu cuerpo”, escribió al final de su mensaje, animando a las personas a consultar con especialistas y a ser proactivas con su salud.