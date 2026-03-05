Lionel Messi y Donald Trump tendrían todo listo para su encuentro

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 5 de marzo se puede dar un acontecimiento esperado por muchos, que no es otra cosa al probable encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump, dos figuras de la opinión pública mundial.

Y es que este peculiar está dentro de lo previsto dado a que el Inter Miami visitará al presidente estadounidense por haber ganado la MLS 2025, cumpliendo con una tradición de la mayoría de los deportes en Estados Unidos.

Las informaciones más recientes apuntan a que la entidad rosa partió desde Miami con destino a Washington con el capitán argentino como líder, aunque existen otros apuntes en esta ciudad en la agenda .

Entre ellos, fuera de lo programado para este jueves, también está previsto que el cuadro de las 'garzas' visite el sábado al D.C. United, equipo que tiene su sede en esta localidad.

¿Se dará foto Lionel Messi y Donald Trump?

Sin duda alguna, esta visita está enmarcada en algo puntual y en las dos figuras más relevantes. Muchas personas están esperando esta visita solo para conocer si ambas personalidades dejarán una postal justos para la historia.

Y el morbo sobre esto se sigue levantando, sobre todo, porque el mandatario estadounidense se ha mostrado muy cariñoso con el eterno rival del argentino: Cristiano Ronaldo.

El propio portugués visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y el dirigente lo catalogó como el mejor jugador de la historia, algo contrario a lo que opina un gran sector en el fútbol, que describen a Lionel Messi como el más grande en las décadas del balompié.