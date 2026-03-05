Actriz mexicana es diagnosticada con una enfermedad incurable

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana, Cynthia Klitbo, reconocida por sus emblemáticos papeles de villana en telenovelas latinoamericanas, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnostica con una enfermedad autoinmune crónica.

La artista, de 58 años, explicó que tras múltiples estudios médicos recibió la confirmación de que padece la enfermedad de Hashimoto, un trastorno que afecta el funcionamiento de la tiroides y que ha transformado por completo su estilo de vida.

El diagnóstico de la actriz mexicana

Klitbo relató que el diagnóstico llegó después de una larga serie de análisis clínicos motivados por síntomas persistentes que afectaban su bienestar. Finalmente, los médicos confirmaron que se trata de dicha enfermedad que ataca la glándula tiroides.

La tiroides es una glándula clave para el organismo, ya que produce hormonas que regulan diversas funciones del cuerpo, desde el metabolismo hasta los niveles de energía. Cuando esta glándula se ve afectada, pueden aparecer problemas hormonales y, en muchos casos, hipotiroidismo.

Según explicó la actriz, además de afectar la tiroides, el padecimiento también ha provocado complicaciones digestivas relacionadas con la permeabilidad intestinal, lo que obligó a replantear completamente su alimentación.

Cambios radicales en su alimentación y estilo de vida

Uno de los aspectos más difíciles para la intérprete ha sido modificar su dieta. Tras recibir indicaciones médicas, tuvo que eliminar de su menú varios alimentos que formaban parte de su rutina diaria.

“Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, informó.

La actriz reconoció que al principio el cambio fue emocionalmente complejo. Adaptarse a una dieta estricta y a una nueva rutina implicó un proceso de aceptación, especialmente al tener que dejar atrás alimentos que disfrutaba desde hace años.

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, añadió.

Sin embargo, con el tiempo ha tratado de ver el lado positivo de la situación. Klitbo comentó que los cambios también han tenido efectos beneficiosos en su apariencia física, ya que su piel ha mejorado y ha logrado mantenerse más esbelta gracias al nuevo régimen alimenticio.