Sale a luz la enfermedad incurable que le fue diagnosticada a Alejandra Guzmán

A finales de julio Alejandra Guzmán se vio obligada a cancelar sus conciertos pautados para este 2025 tras someterse a una cirugía de emergencia que la dejaría sin posibilidades de continuar con su gira. Ahora, ella misma ha revelado la enfermedad incurable que le fue diagnosticada.

Luego de estar alejada por unos días de la vida pública, la intérprete reapareció en un programa matutino para compartir detalles de su estado de salud. Alejandra Guzmán confesó que fue diagnosticada con hipertensión, una condición médica caracterizada por una presión arterial persistentemente alta en las arterias que no tiene cura.

En cuanto a su operación, manifestó que: "Bien, (estoy) recuperándome. Me sacaron líquido sinovial" y se encuentra en proceso de recuperación para recuperar su vitalidad y estilo de vida. Sin dar más información sobre su estado, se despidió del espacio.

Sin conciertos por este año

El comunicado de la artista, además de informar lo sucedido con su salud, compartió que todos los conciertos y presentaciones pautadas para este 2025, se postergan hasta el 2026, sin embargo, no detalla si existe una modificación de días o meses en el calendario del próximo año.

"Me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio", destacó.

¿Qué pasó con Alejandra Guzmán?

Fue posterior a su presentación en Monterrey, el pasado 18 de julio que Alejandra Guzmán presentó problemas con su salud, sin embargo, para aquel entonces no ofreció detalles de lo sucedido.

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen", explicó.