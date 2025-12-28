Anna Kournikova comparte la primera foto de sus cuatro hijos juntos ¡Mírala!

Suscríbete a nuestros canales

Los recién convertidos en padres por cuarta vez, Enrique Iglesias y Anna Kournikova acaban de compartir una imagen que derritió corazones en todo el mundo: ¡la primera fotografía de sus cuatro hijos juntos!

Una tierna publicación de Anna Kournikova

La extenista compartió en su perfil de Instagram una tierna postal a la que acompañó con el texto: “My Sunshines”, acompañado de cuatro corazones que representan a cada uno de sus niños.

Lo especial de esta foto no es solo que es la primera vez que muestran a sus cuatro hijos juntos, sino el momento tan íntimo y auténtico que eligieron para hacerlo.

En la imagen, vemos al varón abrazando con cuidado y curiosidad a su hermanito recién nacido, mientras las niñas lucen conjuntos rosados iguales.

La llegada del cuarto hijo

Antes de esta revelación, la pareja ya había anunciado el nacimiento de su bebé con una foto desde la cuna del hospital, donde se veía al pequeño durmiendo junto a un peluche y la fecha 12.17.2025.

Este nuevo integrante se suma a sus otros tres hijos:

Lucy y Nicholas, mellizos de 8 años

Mary, de casi 6 años

Lo más fascinante es cómo Enrique y Anna han sabido equilibrar su vida familiar con su privacidad. Por años, la pareja ha evitado mostrar públicamente a sus hijos, sobre todo desde que nacieron los mellizos en 2017.

Residentes en Indian Creek, una isla exclusiva de Miami, han construido un hogar lejos del foco mediático, centrado en valores familiares y en criar a sus hijos con normalidad pese a su fama internacional.