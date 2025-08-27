¡Es oficial! Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán padres por cuarta vez

Suscríbete a nuestros canales

Después que en junio de 2025 trascendieran los rumores sobre un posible embarazo de Anna Kournikova, ya es oficial que ella y su pareja, el famoso cantante Enrique Iglesias, están preparando los pañales para recibir a su cuarto retoño.

Aunque hasta ahora siguen apegados a su idea de no revelar muchos detalles sobre su vida privada, una fuente cercana aseguró a HOLA! que tanto Enrique como Anna están “muy ilusionados” ante esta dulce noticia.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova agrandan la familia

Las sospechas iniciaron cuando la extenista fue vista en Miami acompañando a sus tres hijos a la escuela, con una sudadera holgada y unos shorts que insinuaban una “pancita”.

La familia, conformada actualmente por los mellizos Nicholas y Lucy (7 años) y la pequeña Mary, también conocida como Masha (5 años), ya está lista para recibir a un nuevo integrante que alegrará aún más su cálido universo familiar.

Principalmente, Iglesias es el que ha estado más enfocado en su familia. En 2024, anunció que, no lanzará más discos sino alternará su carrera en algunas presentaciones y sencillos musicales, siempre con el corazón en casa.

El amor de Enrique y Anna

Se conocieron en 2001 durante la filmación del video musical de “Escape”, uno de los más grandes éxitos del español, donde Anna fue su co-protagonista. La química entre ellos fue instantánea y dio pie a una relación que ya supera las dos décadas.

Su primera aparición pública ocurrió en los MTV Video Music Awards de 2002, consolidando su romance frente a los flashes. Desde entonces han mantenido una relación comprometida, aunque nunca se han casado.

A lo largo de estos años, han formado una familia discreta y muy cercana. En múltiples entrevistas, el hijo de Julio Iglesias ha asegurado que, el video de “Escape” cambió su vida de formas que ni él mismo había imaginado, destacando que junto a la rusa, “crecieron juntos”.