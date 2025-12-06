Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna ¡Tragedia!

Suscríbete a nuestros canales

La familia paterna de Meghan Markle, atraviesa momentos difíciles por los problemas de salud del señor Thomas Markle. El padre de la estadounidense fue intervenido de emergencia, teniendo que amputarle su pierna izquierda.

La noticia tomó los medios de comunicación, ya que el padre de la esposa del príncipe Harry, está en cuidados intensivos tras la intervención. Afirman que Meghan está enterada del delicado momento que presenta el señor de 81 años.

Detalles de la situación

Según información los médicos analizan que en los próximos días el señor Thomas Wayne Markle, Sr., un exdirector estadounidense de fotografía e iluminación, podría presentar riesgos de infección y nuevas intervenciones.

La operación ocurrió el miércoles 3 de diciembre de 2025, en la ciudad de Cebú, Filipinas, tras haber sufrido un coágulo sanguíneo que le provocó necrosis en el miembro inferior izquierdo.

“Su pie se volvió azul y después negro. La decisión de los médicos fue inmediata, no había otra opción si querían proteger su vida”, dijo Thomas Markle Jr, al medio británico Daily Mail.

Padre e hija distanciados

Recordemos que Meghan y su padre, no son muy cercanos, desde que la exactriz contrajo nupcias con el príncipe Harry, se distanciaron y rompieron cualquier lazo. Se dice que ni cuando los hijos de la Duquesa de Sussex nacieron, no hubo un acercamiento de ningún lado.

Sin embargo, por la complicada situación que padece el señor, Meghan ya ha tenido contacto directo con la familia.

“Puedo confirmar que ella se ha comunicado con su padre", dijo un portavoz de la royal a People, sin mencionar si viajará a Filipinas para verlo. El señor desde hace meses el hombre reside en la nación asiática junto a su pareja, con el objetivo de estar fuera del ojo público.