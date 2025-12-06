NBA: Shai Gilgeous-Alexander y su personal 30-30 con el Thunder

Suscríbete a nuestros canales

Shai Gilgeous-Alexander es parte del top 3 candidatos al MVP de la temporada 2025-26 de la NBA. El canadiense domina la liga con actuaciones soberbias juego a juego con Oklahoma City Thunder. Lo último que hizo fue igualar una marca histórica con su personal 30-30.

SGA alcanzó su 9no juego de 30+ puntos en 30 o menos minutos en lo que va de temporada; igualando la marca de Giannis Antetokounmpo de la temporada 2019-20. Lo curioso es que el griego lo logró en 63 juegos, mientras que el canadiense en solo 23 enfrentamientos durante este año.

El impacto de Gilgeous-Alexander consolida al Thunder como uno de los fuertes y principales candidatos a ganar el título. Su capacidad de anotar con rapidez y consistencia lo coloca en la conversación de MVP y reafirma que Oklahoma City tiene en él a la piedra angular de su proyecto.

Tres razones para ver a Shai Gilgeous-Alexander como MVP 2025-26 de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander sostiene de por sí números de MVP: 32.8 puntos, 4.7 rebotes y 6.5 asistencias, además de un 54.8% en tiros de campo. Su consistencia ofensiva se refleja en 95 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos, una racha histórica solo superada por Wilt Chamberlain.

El impacto colectivo es evidente: Oklahoma City Thunder lidera la NBA con récord de 22-1 y una racha de 14 victorias seguidas. Con SGA en cancha, el equipo registra uno de los mejores net ratings, consolidando su influencia como motor ofensivo y defensivo de la franquicia.

La narrativa de 'back-to-back' refuerza su candidatura. Tras ganar el MVP en 2025, Shai aparece segundo en la Kia MVP Ladder y en la mayoría de rankings mediáticos. Su liderazgo eficiente y protagonismo ofensivo lo convierten en el principal perseguidor de Nikola Jokic en la carrera por el premio.