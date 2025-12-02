Shai Gilgeous-Alexander supera a Wilt Chamberlain en racha anotadora

Suscríbete a nuestros canales

Esta racha no solo subraya el dominio de Gilgeous-Alexander en la liga, sino que lo coloca en el segundo puesto de la lista de todos los tiempos en este codiciado registro.

Detrás solo de "The big dipper"

Al alcanzar 93 juegos consecutivos con 20 o más puntos, Shai Gilgeous-Alexander deja atrás la marca de Chamberlain de 92 juegos y ahora solo tiene por delante la racha histórica más larga.

El hito coloca a SGA en una compañía extremadamente selecta, destacando su habilidad para mantener una producción ofensiva de élite noche tras noche.

Con 93 partidos consecutivos, la racha actual de Shai Gilgeous-Alexander ya es la segunda más larga de todos los tiempos, superando la racha de 92 juegos que Wilt Chamberlain estableció durante la temporada 1963-64. SGA ahora solo tiene por delante la racha récord de la historia de la NBA, que también pertenece a Wilt Chamberlain, quien logró anotar 20 o más puntos en 126 juegos consecutivos en la temporada 1961-62.

La consistencia de una superestrella

La racha activa de Gilgeous-Alexander, que se remonta a la temporada pasada, es un testimonio de su madurez como superestrella de la NBA. Su capacidad para anotar desde cualquier punto de la cancha, combinada con su habilidad para generar tiros libres, lo ha convertido en uno de los jugadores más imparables de la liga. Los aficionados esperan que SGA continúe acercándose al récord absoluto de 126 juegos, también en manos de Wilt Chamberlain.