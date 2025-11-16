¿Le quitará el MVP? Luka Doncic supera a Shai Gilgeous-Alexander en esta particular estadística

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de la temporada de la NBA ha posicionado a Luka Doncic, la superestrella de Los Ángeles Lakers, como un claro favorito para el premio MVP. Sin embargo, un análisis estadístico detallado sobre sus hábitos ofensivos ha encendido una intensa discusión en la comunidad de baloncesto, sugiriendo que Doncic está a punto de establecer una marca histórica en una métrica particular: el volumen de intentos de tiros libres.

Este ritmo, el más alto de su carrera, ha traído a colación el controvertido apodo de "FT Merchant" (Comerciante de Tiros Libres), una etiqueta que hasta ahora había sido reservada para otros jugadores de élite con alto volumen de tiros libres.

Doncic está promediando una asombrosa cifra de 11.3 Intentos de Tiros Libres (FTA) por partido en lo que va de esta campaña. Este volumen, que garantiza puntos y detiene el ritmo del rival, es notablemente superior al de otros guards estelares de la liga. La comparación que ha provocado mayor controversia es con Shai Gilgeous-Alexander (SGA), quien la temporada pasada fue calificado frecuentemente como un "FT Merchant", a pesar de tener una eficiencia superior en el juego abierto.

La Paradoja de la Eficiencia y la Percepción

La disparidad entre ambos jugadores es clara al examinar sus estadísticas de eficiencia:

La temporada pasada, Shai Gilgeous-Alexander promedió 8.8 FTA por partido. Lo crucial es que SGA mantuvo una eficiencia de élite en el juego en general, registrando un 51.9% en Tiros de Campo (FG) y un sólido 37.5% en Tiros de Tres Puntos (3PT). A pesar de estos porcentajes de tiro superiores, la narrativa popular lo encasilló como un jugador que dependía en exceso de las faltas para anotar.

Por el contrario, Luka Doncic en la temporada actual, con sus 11.3 FTA, presenta porcentajes de tiro de campo y de tres significativamente más bajos: un 46.9% en Tiros de Campo (FG) y un 31.3% en Tiros de Tres Puntos (3PT). Con un volumen de tiros libres sustancialmente mayor y una menor eficiencia en tiros de campo, la etiqueta de "FT Merchant" aplicada a Doncic sería estadísticamente más justificada, aunque la narrativa que rodea su temporada es de un inminente "MVP".

Esta brecha sugiere un evidente doble estándar. El mundo del baloncesto parece estar dispuesto a tolerar e incluso elogiar este estilo de juego en un candidato al MVP con un perfil tan alto como Doncic, mientras que un jugador en ascenso como SGA fue objeto de críticas más duras por una producción de tiros libres más moderada y más eficiente en el juego abierto.

Justificación de los Mavericks

Desde la franquicia de Lakers, el alto volumen de FTA de Doncic se interpreta como una señal de su imparable dominio físico y su inteligencia para explotar las reglas del juego. No se trata solo de buscar puntos fáciles, sino de una estrategia sofisticada para mantener la presión sobre el oponente, sacar a jugadores clave de la cancha por problemas de faltas, y asegurar que el marcador avance incluso cuando los tiros de campo no están cayendo.