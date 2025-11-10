Luka Doncic supera a leyendas de los Lakers como Kobe y Chamberlain con este dato

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic ha dinamitado los libros de récords de Los Angeles Lakers al convertirse en el jugador que menos partidos ha necesitado para acumular 1.000 puntos con la mítica franquicia púrpura y oro. Este logro, que se produce en un contexto de altísimas expectativas tras su impactante traspaso, sitúa al 'Niño Maravilla' por delante de un roster de leyendas irrepetibles.

Superando a la realeza de Los Ángeles

La estadística es contundente y el contexto lo agranda: Doncic ha superado la marca de precocidad anotadora que ostentaban nombres sagrados del baloncesto. Ni el ícono de la mentalidad Mamba Kobe Bryant, ni el creador de juego por excelencia Magic Johnson, ni el máximo anotador histórico Kareem Abdul-Jabbar, ni el dominador de la pintura Wilt Chamberlain o Shaquille O'Neal, ni el vigente GOAT LeBron James, ni los pioneros Jerry West y Elgin Baylor consiguieron alcanzar los 1.000 puntos en menos encuentros que el base esloveno.

Esto subraya la trascendencia ofensiva inmediata de Doncic, un jugador que llegó a Los Ángeles a cambio de Anthony Davis en un trade que sacudió la NBA. A pesar de un inicio que, según reportes, fue "chocante" para el propio Luka, quien se sentía identificado con Dallas, su rendimiento en la cancha ha silenciado cualquier duda, demostrando que su talento se adapta de forma instantánea al nuevo sistema de los Lakers, donde ahora comparte la estrella con LeBron James.

La llegada de Doncic a los Lakers, considerada una operación inédita por la magnitud de los jugadores involucrados y el momento de la temporada, tenía un objetivo claro: garantizar una segunda estrella de calibre MVP junto a LeBron James para mantener viva la aspiración por el anillo. Este récord de 1.000 puntos no solo valida la apuesta de la gerencia, sino que ofrece una prueba tangible del potencial de la nueva dupla. El impacto del esloveno es tan profundo que está batiendo marcas incluso en un equipo que históricamente favorece la repartición de puntos y donde los grandes anotadores ya tenían una base de juego construida.

Doncic, que sigue desarrollando su característico step-back y su visión de juego inigualable, se está consolidando como el motor ofensivo principal y más eficiente que ha pasado por la franquicia en sus primeros partidos, marcando un hito que, por el panteón de nombres que deja atrás, está destinado a ser recordado.