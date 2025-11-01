Luka Doncic se adueña de los Lakers emulando esta gesta de Kobe Bryant

Suscríbete a nuestros canales

El Crypto.com Arena ha vuelto a ser el escenario de una hazaña de anotación que resucita la nostalgia de la época dorada reciente de la franquicia. Luka Dončić, el base esloveno de Los Ángeles Lakers, ha conseguido algo que ningún jugador con el uniforme púrpura y oro había logrado en 18 años: promediar 45 puntos o más en una racha de tres partidos consecutivos.

Al conseguir esta marca estratosférica, Dončić se convierte en el primer Laker en alcanzar este pico de rendimiento ofensivo desde que el legendario Kobe Bryant lo hiciera en 2007.

Este registro no solo subraya el dominio absoluto de Luka en la cancha, sino que lo inscribe directamente en la conversación con las figuras más icónicas que han vestido la camiseta de los Lakers, estableciendo un paralelismo directo con la implacable "Mamba Mentality" de Bryant.

Un Rendimiento Ofensivo Histórico

La racha de tres partidos de Luka Dončić es un testimonio de su capacidad para controlar el juego y anotar a voluntad, sin importar el esquema defensivo que le presenten los rivales. Este periodo de excelencia ofensiva se caracteriza no solo por el volumen de tiros, sino por una eficiencia notable en todas las áreas de la cancha:

Partido 1: 43 puntos vs. Warriors

Partido 2: 49 puntos vs. Timberwolves

Partido 3: 44 puntos vs. Grizzlies

La consistencia de estas cifras, que superan de manera holgada el umbral de los 45 puntos por encuentro, proyecta a Dončić como un serio aspirante al MVP y establece el tono para una temporada de grandes expectativas para el equipo angelino. Su capacidad para dictar el ritmo, combinar la creación de juego con el clutch scoring, es el sello de un talento generacional.

El Eco de 2007: La Sombra de Kobe

Para los aficionados de los Lakers, la mención de Kobe Bryant en 2007 evoca un periodo de máxima exigencia y brillantez individual. En aquella temporada, Kobe elevó su juego a niveles históricos, incluyendo una memorable racha de cuatro partidos consecutivos con 50 o más puntos, un hito que enmarcó varias series de tres juegos por encima de los 45.

Al unirse a esta compañía de élite, Luka Dončić no solo honra el legado de los Lakers, sino que demuestra que posee la misma mentalidad ofensiva de "matar o morir" que caracterizó a Bryant. La era de Dončić en Los Ángeles, aunque joven, ya está mostrando destellos de la grandeza que se espera de un líder de la franquicia con aspiraciones de campeonato.