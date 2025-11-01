La NBA entra en la 'era Bluetooth': Árbitros se conectan al Replay Center

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) ha anunciado una importante modificación en sus protocolos de arbitraje. A partir de este sábado, los referíes de la liga comenzarán a utilizar sistemas de comunicación por auriculares durante los partidos de temporada regular por primera vez, un movimiento diseñado para mejorar el flujo del juego y la precisión en las decisiones.

La liga hizo el anuncio este viernes, detallando un plan de implementación estructurado en dos fases. Este nuevo sistema tecnológico tiene como objetivo principal permitir a los oficiales comunicarse en tiempo real con el Centro de Repeticiones (Replay Center), ubicado en Secaucus, Nueva Jersey, y entre ellos mismos en la cancha.

Fases de implementación y uso

En la primera fase, que se espera que se extienda hasta enero, los árbitros llevarán el auricular sujeto a su uniforme y lo usarán únicamente durante las revisiones de repeticiones instantáneas y otras interrupciones del partido.

Es importante destacar que, en esta etapa inicial, no se permitirá la comunicación constante durante el juego en directo.

La segunda fase —cuya implementación está pendiente de la evaluación de los resultados iniciales de la primera— comenzará en enero. En ella, los árbitros llevarán los auriculares puestos durante todo el partido, incluso mientras se está jugando. Esto les permitirá mantener una comunicación activa y constante con el centro de repeticiones y con sus colegas en todo momento.

Esta etapa continuará al menos hasta el receso del Juego de Estrellas en febrero.

Tecnologías de comunicación similares se utilizan desde hace tiempo en otras ligas deportivas importantes de todo el mundo, como la NFL y la MLB.

La NBA lleva probando esta tecnología de manera extensiva desde 2022 en diversos eventos, incluyendo el G League Winter Showcase, la NBA Summer League y los partidos de pretemporada de la NBA, con resultados preliminares satisfactorios.