$1.3 millones: El hermano completo de Rachel Alexandra (Epic d'Oro) hace su debut este sábado en Gulfstream Park

El próximo sábado 20 de diciembre se celebra una nueva jornada de carreras en el recinto de Gulfstream Park, como parte de la continuación del Championship Meet. La programación ofrece once pruebas, de las cuales cinco ostentan el importante corte selectivo.

Debut de Lujo en un Maiden Special Weight: Estados Unidos Carreras

Dentro de este estelar programa, la séptima carrera acapara la atención. Se trata de un Maiden Special Weight que se disputa en un recorrido de 1.700 metros, una prueba especial para potros de dos años, que reparte una premiación de $70.000.

En esta competencia debutará el potro Epic d’Oro, con la monta de Irad Ortiz Jr. y el entrenamiento de Todd Pletcher. La dupla de jinetes y trainer generó grandes expectativas desde el anuncio de su inscripción.

Un Pedigree Millonario: El Hermano de Rachel Alexandra

Epic d’Oro, hijo de Medaglia D’Oro en Lotta Kim por Roar, fue una de las adquisiciones más importantes de la Subasta de Yearling de Keeneland en 2024. La firma Epic Horses adquirió el potro por la impresionante suma de $1.350.000, un precio que lo ubicó entre los cinco ejemplares más caros de esa presentación.

El pedigrí del potro es lo que realmente lo coloca bajo el foco, pues Epic d’Oro es hermano completo de la extraordinaria Rachel Alexandra. Ella cumplió una campaña memorable de 19 actuaciones con 13 triunfos, acumulando una producción que supera los tres millones de dólares.

Triunfos más Destacados de Rachel Alexandra

Fecha Carrera Grado 29/11/2008 Golden Road Stakes G2 15/2/2009 Martha Washington Stakes Black Type 14/3/2009 Fair Grounds Oaks G2 5/4/2009 Fantasy Stakes G2 1/5/2009 Kentucky Oaks G1 16/5/2009 Preakness Stakes G1 27/6/2009 Mother Goose Stakes G1 2/8/2009 Haskell Invitational Stakes G1 5/9/2009 Woodward Stakes G1 12/6/2010 Fleur de Lis Handicap G2 24/7/2010 Lady's Secret Stakes Listed

Trabajos Previos y Avances en el Meeting: Gulfstream Park

Con miras a su debut del sábado, Epic d’Oro completó sus trabajos más recientes:

13 de diciembre: Realizó un recorrido de 800 metros desde el aparato en un tiempo de 49.64 , marcando el séptimo mejor trabajo entre 16 realizados en Palm Beach Downs.

6 de diciembre: Agenció 50.95 en 800 metros desde el aparato, ubicándose como el noveno mejor ejercicio de 10 realizados.

La presencia de Irad Ortiz Jr. en la silla se convierte en un gran aval para el potro. Hasta el momento, el boricua suma 11 triunfos en el meet, una estadística que lidera Miguel Ángel Vásquez. Por su parte, el entrenador Todd Pletcher acumula cuatro triunfos, en una tabla que su colega José Francisco D’Angelo encabeza.