Reina de belleza mexicana recibe amenazas de muerte

La modelo y exreina de belleza Sofía Aragón, ha informado que teme por su vida al recibir constante ataques y amenazas de muertes por parte de sus compatriotas. La joven recibe las amenazas por declaraciones que realizó del triunfo de Fátima Bosch, como Miss Universo 2025.

Palabras de Sofía

Aragón, que fue 2da finalista del Miss Universo 2019, celebrado en Atlanta, comentó que la transparencia siempre debía reinar en un certamen de belleza, unas palabras que no fueron del agrado de sus compatriotas mexicanos, quienes la tildan de “falsa” por no apoyar a Fátima.

“Si me tocara vivir algo así, yo me retiraría por congruencia. Raúl Rocha debe tomar cartas en el asunto y aclarar los procesos de votación para el certamen”, dijo Aragón.

La reina recibe amenazas de muerte

En un encuentro con los medios de comunicación en México, la belleza ha expresado que recibe amenazas de muerte tras haber dicho las palabras.

“No salgo ahorita a la calle mucho sola, ya que no sabes quien pueda cumplir la promesa de dejarte bajo tierra o embolsarte. De corazón espero que esas personas que atacan en redes tengan paz en su vida, ya que nadie en su sano juicio puede desear la muerte de alguien", dijo.

En este sentido, comentó que vive en un país como México, donde se toma a la ligera las amenazas de muerte, por lo que se preocupa por su bienestar.

“Todo se malentendió y hubo personas que me amenazaron de muerte, tengo muchos comentarios en mis redes, solo por un video pidiendo transparencias en el certamen”, aseveró.