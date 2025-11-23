Las polémicas declaraciones de Miss México sobre la “trampa” en Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 74 del certamen internacional de belleza Miss Universo, celebrada recientemente en Tailandia, no solo dejó una coronación histórica para Fátima Bosch sino también un remolino de críticas, señalamientos y declaraciones que ponen en entredicho la transparencia del concurso.

Una de las voces que más resonó en este escenario fue la de Sofía Aragón, exreina de belleza mexicana, quien decidió romper el silencio poco antes de la final y alzar la voz sobre lo que muchos ya susurraban: ¿hubo favoritismos?

La mecha que se encendió en Miss Universo 2025

La noche de la gran final del Miss Universo 2025 estuvo marcada por un ambiente tensionante, más de 118 concursantes, miles de mariposas en el estómago y, según lo reportado, un despliegue glamoroso que no logró acallar las sospechas que venían fermentándose desde las etapas preliminares.

Los rumores apuntaban a que el Comité de Jurado “oficial” no habría sido el único actor en la elección del Top 30 semifinalistas. Además, el empresario y músico Omar Harfouch renunció al panel juez justo antes de la final, afirmando que ya estaba todo decidido previamente.

En este sentido, Sofía Aragón quien representó a su país en el Miss Universo 2019, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje sobre la poca transparencia que se estaba reflejando en el templete liderado por el mexicano, Raúl Rocha.

Sofía Aragón sin medias tintas

En su video, Sofía Aragón aprovechó su trayectoria para alzar una voz crítica pero constructiva. Su línea de fondo fue la legitimidad de cualquier certamen depende del valor que se le dé a la transparencia.

Aragón declaró que, si efectivamente existiese una preselección del Top 30 fuera del proceso oficial, “se debilita por completo la legitimidad de la ganadora”.

En cuanto al plano personal, añadió: “Ningún sueño vale si se consigue sin mérito (...) Si me tocara vivir algo así, yo me retiraría por congruencia”.

Aunque Aragón no ocultó su preocupación por la transparencia del proceso, también dejó claro su apoyo hacia Fátima Bosch, la ganadora mexicana. Calificó su reacción ante los ataques recibidos como digna de admiración y resaltó que una corona debe ser tan brillante como los valores que representa.