Periodista encaró a presidente de Miss Universo por rumores de fraude con Miss México

La coronación de México como Miss Universo 2025 en Tailandia, ha despertado un sinfín de comentarios por supuesto fraude, favor y apoyo por parte del presidente del certamen Raúl Rocha, con el papá de la nueva reina.

La incomodidad se hizo sentir minutos más tarde de la coronación, en especial de una periodista que trabaja para la cadena CNN.

Fuerte momento

Fue en la rueda de prensa que se desencadenó un drama entre el señor Raúl Rocha y la periodista, quien fue muy directa al preguntarle por la renuncia del compositor y empresaria Omar Harfouch.

En el video que corre en las plataformas 2.0 aparece la mujer preguntando al dueño del certamen que comentaba del mensaje que había escrito Omar, ya que aseguró que la victoria de México Fátima Bosch, se trata de un negocio.

“Miss Universo en una falsa ganadora”, escribió Harfouch, generando una fuerte polémica en los medios y redes, quienes rechazan la victoria de la sinaloense, quien le da el cuarto triunfo a México.

¿Qué dijo Raúl Rocha?

En tono muy molesto y con un inglés poco entendible, Rocha informó que él fue quien tomó la decisión de quitar a Omar del panel del jurado de este 2025.

Incluso el empresario mostró el chat de Whatsapp que tuvo con Harfouch, en el que le dijo muy claro que estaba cancelado y no sería juez.

“No puedes ser más juez, estamos hablando más allá de la corona, es nuestro programa filantrópico de prestaciones sociales y te lo perdiste Omar. Esta es la verdadera verdad, él miente ya que desea llamar la atención, y aquí solo llama la atención nuestra ganadora”, mencionó.

La situación finalizó con un fuerte No del empresario mexicano, cuando la periodista intentó preguntarle más detalles de la delicada situación.