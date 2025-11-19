Aseguran que un miembro del jurado de Miss Universo 2025 es novio de una candidata

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los momentos más polémicos del Miss Universo 2025 ha sido la repentina renuncia del músico y empresario, Omar Harfouch, quien abandonó su papel como juez denunciando un posible “conflicto de intereses” dentro del concurso.

Según el compositor libanés, detrás de bambalinas se habría formado un “jurado improvisado” con lazos personales con algunas candidatas, poniendo en duda la transparencia del máximo certamen de belleza.

Acusaciones en el Miss Universo

Harfouch aseguró en sus historias de Instagram que un grupo paralelo, no oficial, decidió a las 30 finalistas sin la participación de los ocho jueces designados, entre ellos él mismo.

Lo más alarmante es que vinculó a un miembro de ese comité secreto con Yanina Gómez, Miss Paraguay 2025, insinuando un romance y “grandes conflictos de intereses”.

Para el músico, esto no es solo una cuestión administrativa: “No puedo jugar con el destino de las jóvenes”, declaró, argumentando que firmó su contrato para evaluar a todas las 136 participantes, no únicamente a las preseleccionadas.

Miss Universo responde a la polémica

La Miss Universe Organization (MUO) reaccionó de inmediato y publicó un comunicado en Instagram para rechazar las acusaciones. Según la organización, no existe ningún jurado improvisado y ningún grupo externo ha sido autorizado para seleccionar finalistas.

Aseguran que todos los procesos siguen “protocolos establecidos, transparentes y supervisados” por ellos.

Además, el certamen señaló que el comité al que hace alusión Harfouch forma parte de Beyond the Crown, una iniciativa social independiente y sin influencia directa en las decisiones del concurso.