Esta es la rutina de ejercicios con la que Jennifer Aniston mantiene su figura

Jennifer Aniston, la eterna estrella de “Friends”, volvió a encender las plataformas digitales con su más reciente confesión acerca de la rutina de ejercicios que realiza a sus 56 años para mantenerse en forma y transformar su físico.

Su enfoque, mucho más sostenible y realista que los entrenamientos extremos, está llamando la atención de quienes buscan resultados duraderos y saludables.

El secreto detrás del cuerpo de Jennifer Aniston

Jennifer ha apostado por Pvolve, un método de entrenamiento funcional de bajo impacto del que es embajadora hace tres años. Lejos de agotarse con rutinas que rompen el cuerpo, este sistema combina resistencia, fuerza y movilidad en sesiones cortan y efectivas.

En la reciente campaña promocional para la marca, Aniston aparece realizando sentadillas, levantamiento de pesas libres y cardio de baja intensidad junto a un entrenador. Ella enfatiza que su filosofía actual no es entrenar más duro sino entrenar mejor e inteligentemente.

¿Qué hace especial a esta rutina?

La clave del éxito, según Jennifer, es la consistencia por encima de la intensidad extrema, algo que muchos entrenadores fitness recomienda para evitar lesiones y fomentar un progreso real.

Entre los elementos que destacan especialistas y su entrenadora personal, Dani Coleman, se encuentran:

Un enfoque equilibrado que combina fuerza, cardio y estabilidad , adaptado a su cuerpo y necesidades específicas.

, adaptado a su cuerpo y necesidades específicas. El uso de mancuernas y bandas de resistencia , que permiten trabajar muchos grupos musculares sin necesidad de pesadas máquinas de gimnasio.

, que permiten trabajar muchos grupos musculares sin necesidad de pesadas máquinas de gimnasio. Un trabajo profundo en músculos pequeños, incluido el core o centro corporal, que suele quedar fuera de otras rutinas tradicionales.

Coleman afirma que, el entrenamiento de la estadounidense incluye movimientos que activan músculos claves para fortalecer postura, equilibrio y estabilidad, fundamentales a medida que se avanza en edad.

La actriz destaca que muchas sesiones duran entre 20 y 30 minutos, lo que demuestra que un entrenamiento eficaz no necesita ser largo ni brutal para ser transformador. “Si solo tengo 20 minutos, eso es todo lo que hago. Puedes hacerla en el estado en que te encuentres”, comentó.