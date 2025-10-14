Jennifer Aniston y su lucha para convertirse en madre a sus 56 años

Suscríbete a nuestros canales

Luego de años sometida a comentarios que la tildaban de “egoísta” y “adicta al trabajo” por no tener hijos, la estrella de Friends, Jennifer Aniston revela su lucha por convertirse en madre.

Por dos largas décadas la actriz luchó para quedar embarazada, sin embargo, no le fue posible. En ocasiones la prensa americana la cuestionaba por su “negativa” en traer una vida al mundo, pero Aniston guardó silencio.

“Nadie conoce mi historia… no voy por ahí hablando de mis problemas de salud”, se sinceró en una entrevista para Harper’s Bazaar UK.

Con varios divorcios a sus 56 años, algunos medios de comunicación en su momento aseguraron que priorizaba su carrera actoral por encima de la familia; además, del constante juicio de su falta de deseo de tener hijos como la causa de sus rupturas.

“Me afecta; solo soy un ser humano. Todos lo somos”, dijo sobre los rumores que rodeó su vida durante años.

Jennifer Aniston y su lucha por ser madre

Fue en una entrevista para Allure, que Jennifer Aniston habló por primera vez de sus problemas para quedar embarazada, lo que la llevó a someterse a tratamientos de fertilización in vitro (FIV) que no tuvieron el éxito esperado.

Para la actriz de Friends fue un “camino desafiante”. En la actualidad está en paz con su trayectoria y siente un “alivio” al no tener que seguir cuestionándose sobre la posibilidad de la maternidad.

“El proceso de tener hijos fue un reto para mí. Si no fuera por eso, nunca habría llegado a ser quien estaba destinada a ser. Intentaba quedarme embarazada. Años y años de especulación... Fue muy difícil. Me sometí a FIV, tomé tés chinos, todo. Me esforzaba muchísimo. Dicen que soy egoísta”, comentó en la conversación.