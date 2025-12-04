Lili Estefan cuenta la verdad de lo que vivieron las candidatas de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado dos semanas desde que finalizó el Miss Universo 2025, una edición atípica y cargada de escándalos. Lili Estefan quien viajó a Tailandia para respaldar a su hija Lina Luaces, representante de Cuba, lo contó todo sobre lo que vivieron las candidatas.

A lo largo de un mes, la presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’ vivió en carne propia el certamen en cada actividad de las delegadas. En el programa de Univisión, la cubana dejó entrever la falta de responsabilidad de la organización con sus representantes.

En varias ocasiones se vio a la famosa compartir, guiar y ayudar algunas delegadas en su estadía en el hotel, haciéndose cercana a ellas y su equipo.

Mala organización en el Miss Universo 2025

A inicios de noviembre, varias candidatas llegaron a Bangkok, Tailandia, para iniciar con las actividades de Miss Universo, sin embargo, para esta edición no contaron con chaperonas, personal encargado de guiarlas y cuidarlas durante la concentración. Esto era tradición cada año.

Según Lili Estefan, las representantes no gozaban con cuerpos de seguridad que velara por su integridad física en su estadía y, además, durante cada evento la ausencia del personal de Miss Universo se hacía sentir.

En su lugar, solo los empleados de las Organización Miss Universo Tailandia estaban presentes, pues eran los encargados de realizar la edición 74 del certamen de belleza.

“Estas chicas estaban sin chaperona, estaban sin seguridad, viajaban sin nadie que representaba al Miss Universo, o sea fue una edición que ya creo que en este momento ya no quiero ser mamá y quiero hablar lo que yo viví allí porque de verdad que tiene que llegar alguien que entienda que estas niñas tienen que ser cuidadas, tienen que ser aseguradas”, puntualizó Lili.