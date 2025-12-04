Houston Rockets en busca de juntar a esta superestrella con Kevin Durant

Suscríbete a nuestros canales

En el vibrante y siempre cambiante panorama de la National Basketball Association (NBA), un nuevo rumor está acaparando los titulares y generando una enorme expectativa: los Houston Rockets han sido identificados como uno de los pretendientes más fuertes a los que "hay que vigilar" si la superestrella James Harden llegara a estar disponible en el mercado.

La Relevancia de un Vínculo Inquebrantable: Harden y Durant

Este posible movimiento, que implicaría el regreso de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia reciente de la franquicia, se cimenta no solo en la historia, sino en la dinámica actual de las relaciones entre jugadores de élite.

La noticia, difundida por fuentes cercanas a la liga, sugiere que la directiva de los Rockets está siguiendo de cerca la situación contractual y el statu quo de Harden.

Houston, inmerso en un proceso de reconstrucción acelerado, estaría dispuesto a hacer un movimiento audaz para reincorporar a "La Barba", un jugador que fue la piedra angular de su éxito durante ocho temporadas y que reescribió varios récords del equipo.

Un factor crucial que eleva la seriedad de estos rumores es la mención explícita de la fuerte y sólida relación que mantienen James Harden y Kevin Durant (KD). Aunque ambos jugadores no están actualmente en el mismo equipo, su conexión personal y profesional se remonta a sus días juntos en Oklahoma City Thunder y, más recientemente, en los Brooklyn Nets.

Un junte que ofrecería un posible título

La NBA ha demostrado en repetidas ocasiones que las decisiones de las superestrellas a menudo están influenciadas por la oportunidad de jugar con amigos cercanos y aliados. Si bien la situación actual de Durant está fuera de Houston, el hecho de que su relación con Harden sea tan sólida podría tener implicaciones de gran alcance.

"La química entre Harden y Durant es de alto nivel. Si Harden regresa a Houston y, de alguna manera, se crea un escenario en el futuro donde Durant pudiera unirse a él, los Rockets pasarían de ser un equipo en ascenso a contendientes instantáneos. La liga sabe que estos dos hablan y consideran jugar juntos," comentó un insider de la NBA.

La presencia de un Harden motivado y en un entorno familiar, sumado a la posibilidad aunque remota por ahora de ser un punto de atracción para otras estrellas como Durant, convierte a Houston en un destino sumamente atractivo para la superestrella.