¡Siguen enemistados! Draymond Green vuelve a arremeter en contra de Kevin Durant

El debate sobre la fórmula para ganar campeonatos en la NBA se ha reavivado con fuerza, protagonizado por dos figuras icónicas y excompañeros de los Golden State Warriors, Draymond Green y Kevin Durant. Green, conocido por su intensidad defensiva y franqueza, ha respondido con contundencia a la reciente afirmación de Durant de que la ofensiva es el factor determinante para la obtención de títulos.

Green le tira con todo a Durant

En declaraciones explosivas que circularon rápidamente, Green desafió la premisa de su excolega y amigo, minimizando la relevancia de la opinión de aquellos que no priorizan el lado defensivo del juego.

"Aquellos que no creen que la defensa sea tan valiosa como es, simplemente no ganan," sentenció Green sin rodeos. "No creo que a nadie le haya importado realmente la opinión de aquellos que no ganan, porque su opinión equivale a cero."

El comentario de Green se interpreta como una crítica directa a la postura de Durant, a pesar de que ambos compartieron dos campeonatos de la NBA (2017 y 2018) en la época dorada de los Warriors. Un periodista presente en la entrevista no tardó en señalar esta contradicción:

Periodista: "Lo entiendo, pero Kevin sí ha ganado."

La respuesta de Green fue inmediata y apuntó directamente al pilar fundamental del éxito de aquel equipo de Golden State:

Draymond: "Ganó aquí, (y) la defensa aquí era..."

Periodista: "Era increíble."

Draymond: "Absolutamente."

Esta réplica de Green subraya su firme convicción de que, incluso en la presencia de uno de los anotadores más letales de la historia como Durant, la excelencia defensiva del núcleo de los Warriors fue el cimiento que garantizó el éxito.

Green, Mejor Defensor del Año de la NBA en 2017 y el cerebro de la defensa de los Warriors, ha mantenido constantemente que el trabajo defensivo es el motor de un equipo campeón.

Tensión entre ambas estrellas

La conversación, que se produce en un contexto donde las tensiones entre las dos estrellas han sido públicas en el pasado, añade una nueva capa al ya candente debate sobre la importancia relativa de la ofensiva y la defensa en el baloncesto moderno.

Para Green, los anillos de campeonato de Durant con Golden State no desmienten la máxima, sino que la confirman, al ser parte de un equipo cuya defensa él mismo dirigía de manera magistral.