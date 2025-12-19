MLB: Guardianes confía en su tándem venezolano para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Guardianes de Cleveland quiere mantener la línea ganadora del final del 2025 en Grandes Ligas. Para mantener un equilibrio ofensivo y defensivo contará desde el Opening Day con los venezolanos: Gabriel Arias y Brayan Rocchio. Sin embargo, 2026 representa un desafío, por la presión de dos jóvenes prospectos.

Arias - Rocchio es la mejor combinación de venezolanos que hay en la actualidad en MLB. Ambos peloteros se han intercambiado el campocorto y la segunda base durante 2025, son defensivamente solventes a nivel de Guante de Oro y han despertado ofensivamente de manera oportuna.

Ambos venezolanos tienen sus lugares asegurados para el Opening Day (según Stephen Vogt, manager de Cleveland). Aunque su tiempo de juego podría limitarse o cambiar sus roles, ya que pisan fuerte los prospectos: Travis Bazzana y Juan Brito. Un dúo que puede marcar época en la organización.

La versatilidad de Gabriel Arias y Brayan Rocchio los mantendrá en Grandes Ligas

Gabriel Arias y Brayan Rocchio están acostumbrados a cubrir más de una posición a lo largo de sus carreras. Arias ha jugado en todas las posiciones menos de lanzador y catcher; Rocchio pasó del campocorto a la segunda con excelentes prestaciones. Esa versatilidad los hace invaluables en el equipo.

Sin embargo, todo dependerá de la ofensiva de ambos venezolanos. Si mantienen producción en el plato, su versatilidad los mantendrá en el lineup, equilibrando roles para abrirle espacio a los jóvenes peloteros. El tándem Arias-Rocchio es la apuesta para 2026, pero el futuro exigirá ajustes en el lineup.

Números de Gabriel Arias y Brayan Rocchio en 2025

Gabriel Arias y Brayan Rocchio no se caracterizan por tener un impacto profundo con sus ofensivas. Sin embargo, han demostrado ser muy oportunos en momentos de alta tensión; lo que los lleva a ser determinantes para dar un hit o impulsar una carrera.

Números de Arias en 2025:

- 432 turnos, 44 anotadas, 95 hits, 11 jonrones, 54 impulsadas, 8 bases robadas, .220 promedio, .274 OBP, .637 OPS

Números de Rocchio en 2025:

- 344 turnos, 34 anotadas, 80 hits, 5 jonrones, 44 impulsadas, 8 bases robadas, .233 promedio, .290 OBP, .630 OPS