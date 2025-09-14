Brayan Rocchio hace de las suyas y protagoniza la jugada de la jornada

Suscríbete a nuestros canales

Ya sea con el bate o con el guante, Brayan Rocchio parece consolidarse poco a poco dentro del lineup de los Guardianes de Cleveland. Justamente, en la jornada de este domingo resaltó más su faceta defensiva, ya que concretó una jugada de lujo para enmarcar.

El Progressive Field fue testigo de otra barrida de su equipo, quienes esta vez derrotaron con pizarra de 3 a 2 a las Medias Blancas de Chicago. Si bien el venezolano falló en dos visitas al plato, su aporte en la defensa volvió a ser el punto más alto.

Rocchio no desentona

La jugada en cuestión sucedió a la altura del segundo inning. Con un corredor en la inicial, el cubano Miguel Vargas pegó un rodado que parecía colarse hacia los jardines, solo que al final fue interceptado de gran manera por Brayan Rocchio, que tras lanzarse de cabeza lanzó de inmediato a la inicial para concretar un out muy ajustado.

En lo que va de campaña, el caraqueño ha defendido la segunda base en 37 ocasiones, colaborando con 92 asistencias y 14 doble matanzas, además que ha cometido tres errores para un porcentaje de fildeo de .980 luego de 302.1 entradas.

