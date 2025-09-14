Sandy León se estrena como jonronero en la temporada con descomunal batazo

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo cerró con alegrías en el Truist Park, ya que los Bravos de Atlanta consiguieron un triunfo (8 a 3) que evitó la barrida de los Astros de Houston. Allí, la presencia venezolana se hizo presente gracias al oportuno bate de Sandy León.

El receptor marabino ha pasado toda la temporada 2025 en Ligas Menores, y no fue sino hasta inicios de esta semana cuando la organización lo activó para el primer equipo. Al final fue clave para el lauro de los suyos tras irse de 4-1 con jonrón, tres carreras impulsadas y una anotada.

Sandy rugió en Atlanta

Con el conjunto de casa ganando por tres carreras, Sandy León tomó un nuevo turno a la altura del séptimo capítulo. Fue entonces cuando le dio con todo al segundo lanzamiento del relevista Craig Kimbrel, quien vio cómo la pelota aterrizó por todo el jardín izquierdo, a unos 369 pies de distancia. Cabe mencionar que se llevó consigo a un compañero.

De esta manera, el criollo estrena su casillero de vuelacercas este año. En tres encuentros apenas tiene un imparable en cinco apariciones en el plato, con tres carreras empujadas y una anotada.