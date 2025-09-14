Red Sox dan a conocer posible fecha de regreso del jardinero venezolano Wilyer Abreu (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston han evidenciado, en los últimos dos compromisos, los problemas que tienen en cuanto a ofensiva. Solo dos jugadores superan los 20 bambinazos: el campocorto Trevor Story y el jardinero venezolano Wilyer Abreu.

Abreu no ha jugado un partido con Boston desde el 17 de agosto por una distensión en la pantorrilla. Sin embargo, esto Parece que podría cambiar la próxima semana.

Cronograma de regreso

Este sábado, el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, dio a conocer el cronograma de regreso para el jardinero venezolano, de acuerdo con el periodista de Masslive, Christopher Smith.

“Los Medias Rojas quieren que el jardinero derecho, Wilyer Abreu, esté al 90% antes de activarlo de la lista de lesionados de 10 días”, dijo Smith. Esto demuestra el gran impacto que ha tenido el joven jardinero en la ofensiva esta temporada.

Los Medias Rojas recibirán a los Atléticos en Fenway Park el martes, miércoles y jueves. Luego viajarán a Tampa para jugar contra los Rays el viernes, sábado y domingo. “No estoy seguro si será contra los Atléticos o contra Tampa Bay. Pero parece que se siente mucho mejor. Ayer corrió al 86%. Como dije, llegar al 90% es suficiente para nosotros. Así que tendremos que esperar y ver qué pasa”, expresó Cora.

Wilyer Abreu sigue siendo el segundo del equipo en jonrones con 22 y el tercero en carreras impulsadas con 69.