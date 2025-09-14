MLB: Luis Arráez mantiene la esperanza de optar al título de bateo

Suscríbete a nuestros canales

Aunque tiene un camino muy empinado en la búsqueda de su cuarto título de bateo, Luis Arráez igualmente lo está intentando y en el proceso muestra la calidad de siempre. Durante la jornada de este 13 de septiembre liga de 5-2 con par de anotadas y un ponche.

En el duelo entre Rockies de Colorado y Padres de San Diego, el muchacho de San Felipe consigue 2 sencillos, el primero conectado en la baja del 1er inning contra el abridor Bradley Blalock, mientras el segundo llega en la 4ta entrada cuando lanzaba su paisano Antonio Senzatela.

Luis Arráez en números

De ese modo sube su promedio con el madero a .286, posicionando 6to junto a Geraldo Perdomo de los D-backs de Arizona, todavía alejado del liderato que ostenta Trea Turner con .305 para Phillies de Filadelfia. A los religiosos les restan 13 compromisos en esta ronda eliminatoria.

Por otra parte, con 1, 2,2 y 4 anotaciones en los primeros 4 innings, San Diego asegura el lauro, la pizarra final es 11x3 contando 3 carreras producidas por Manny Machado y Ramón Laureano, mientras Fernando Tatis añade 2. Machado (25), Tatis (22), Jackson Merrill (12) y Bryce Jonson (1) ligan cuadrangulares.

