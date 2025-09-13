MLB: Moisés Ballesteros mostró poder con su primer jonrón en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes Moisés Ballesteros recibió un nuevo llamado al equipo grande de los Cachorros de Chicago, y para este 13 de septiembre, durante su octavo partido en la MLB el joven toletero de Venezuela consiguió su primer cuadrangular, conexión que despachó ante Drew Rasmussen de los Rays de Tampa Bay.

En la parte baja del 2do inning y al primer envío del turno, castigó una recta de cuatro costuras que se quedó en la parte alta externa de la zona de strike, tras el contacto la esférica salió a 103.7 millas por hora, recorrió 391 pies por su banda contraria, entre los jardines izquierdo-central. Asimismo, se trató de su carrera remolcada número 8.

El tablazo significó también la primera anotación del encuentro.

Moisés Ballesteros en el sistema MLB

Este año en Ligas Menores, categoría Triple A, Moisés Alejandro acumuló 13 tablazos de cuatro esquinas a lo largo de 114 compromisos. De por vida ha dado 59 en 466 partidos.