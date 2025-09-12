LVBP: Leones del Caracas mantienen su núcleo para ir por la revancha en el 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Sería tonto pretender tapar el sol con un dedo, la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), para Leones del Caracas fue negativa pues para ese certamen se presentaron como uno de los favoritos, al menos de un sector de los analistas, para pelear por el campeonato.

Pero una cosa es la teoría, otra el día a día y para los melenudos lo que se evidenció fue un inesperado deficiente desempeño del grupo de lanzadores; tanto abridores como relevistas no cumplieron con las expectativas salvo casos específicos, Jesús Vargas y Joshua Cornielly por citar dos.

Para los exigentes caraquistas decepcionante fueron los desempeños por ejemplo, de Erick Leal que llegó como la gran adquisición del receso previo, además de un Yohander Méndez que se sumó en el transcurso, vía cambalache, y que mostró abiertas dificultades para lanzar strikes. Además de Jhoulys Chacín que se vino abruptamente a menos luego de ser auténtico caballo de batalla en los dos años previos.

Leones del Caracas por la restauración en el 2025/2026

Citamos estos nombres para contextualizar, pero esto es beisbol, es decir, trabajo de equipo y fue responsabilidad de todos, incluidos el cuerpo técnico y la misma gerencia, de esa marca de 26-30 con la que a duras penas se logró disputar juego extra contra Tiburones de La Guaira; ante ellos se prevaleció pero en la disputa por el rol de comodín, Tigres de Aragua les fulminó y dejó muy claro los principales problemas que su tuvo en la 2024/2025.

La conjugación de todo ello hizo pensar que para la manada vendría una agresiva reestructuración, en diversos cargos de alta responsabilidad; parte de ello ocurrió pero un poco tarde para el modo en que suelen hacerse las cosas en cualquier elenco de la LVBP.

Como sea, llegaron cambios y ahora la Gerencia Deportiva está en manos de Luis Sojo, un nombre de sumo peso en este circuito y en toda la pelota rentada.

LVBP - Beisbol - Venezuela

Muchos aficionados melenudos muy probablemente esperaron más agresividad con resultados en el mercado de cambios. Tal vez el cinco veces champion bat se abocó, pero en la dinámica propia de las negociaciones, no siempre se concreta lo que se pretende. Acá recordamos lo que una vez nos subrayaron desde Cardenales de Lara: “Los equipos siempre conversamos, hablamos de cambios, pero son menores las veces en las que acordamos”.

Lo cierto del caso es que para la 2025/2026 solo tres jugadores salieron de Leones: Francisco Arcia que fue negociado a Bravos de Margarita, además de Carlos Tocci y Mayckol Guaipe a quienes recién se les dio su carta de libertad. OJO, eso no quiere decir que antes o durante el torneo se materialicen más cambios, para nada.

De resto, el Caracas tendrá en esencia la misma nómina, y con la probabilidad (alta, media o reducida) de añadir nombres que no vinieron el año pasado como: Salvador Pérez, Jhonny Perada, Gleyber Torres, Orlando Arcia, Freddy Fermín, Keibert Ruiz, Leandro Cedeño, Carlos Carrasco, Ronald Herrera, Jhonathan Díaz, Albert Suárez o el debut de Moisés Ballesteros, Robert Suárez y Pedro Pagés.