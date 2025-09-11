Omar Vizquel, como mánager de los Gigantes de Rivas, dijo esto sobre Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El reciente martes Omar Vizquel fue presentado de manera oficial como el mánager de los Gigantes de Rivas, elenco de prestigio en la Liga de Béisbol Profesional Nacional (LBPN) de Nicaragua, y por tratarse de este país, en un sector la noticia pudo ser sorpresiva, sin embargo, ese circuito y su pelota en general, tienen aspectos interesantes.

En este sentido, el propio aspirante al Salón de la Fama de la MLB ofreció sus impresiones y análisis del por qué aceptó esa oferta, que le permitirá asumir el rol de dirigente por cuarta ocasión en su trayectoria como técnico, anteriormente las desempeño en:

2017 con la Selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol de ese año

La categoría Clase A Avanzada de los Medias Blancas de Chicago, siendo mánager del Año en 2018.

Con los Toros de Tijuana durante 2021 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB)

En declaraciones que ofreció al periodista Víctor Boccone, esto apuntó:

Sobre cómo llegó a la LBPN

“Estaba en la Liga Mayor (de Beisbol Profesional), en uno de los juegos tuve un contacto con ellos (Gigantes), me querían conocer y a raíz de esa conversación surgió una idea, de por qué no ir a managear a Nicaragua. Fue una cosa sorpresiva, pero me llamó la atención porque la selección de ese país tuvo una buena actuación en la Serie del Caribe 2024; ese era un equipo joven y en Nicaragua el beisbol tiene mucho crecimiento en la actualidad, están emocionados por el futuro y me pidieron ayuda”.

“Conversamos por dos semanas, previo a la entrevista en Managua donde se estableció el contrato (...) Estoy contento, feliz de trabajar nuevamente como mánager”

Sobre el ascenso del beisbol nicaragüense. La contratación de Dusty Baker como estratega para el Clásico Mundial 2026 apunta a que están interesados en que su beisbol crezca más, así lo cree “Kike”:

“ (...) esa es una señal muy positiva. (...) Para mí es un orgullo, un placer que me hayan buscado para formar parte de ese proceso de crecimiento”.

Por otra parte, en Indios de Cleveland Vizquel compartió con el pelotero más importante que ha tenido Nicaragua, Dennis Martínez:

“Para nosotros fue un líder total, muy inteligente, su sobrenombre de ´El Presidente´ no era coincidencia, siempre le gustaba analizar cosas, era diferente en la lomita, hacía cosas que otros pitchers no. Su liderazgo nos llevó a la Serie Mundial (1995)”.

Omar Vizquel: ¿Por qué Nicaragua?

“El contacto que hice con la gerencia de Rivas fue muy bueno, las negociaciones fluyeron muy bien, prestaron atención a las cosas que quería, cómo íbamos a dirigir el equipo; no teníamos diferencias, estábamos en la misma página y eso siempre es interesante, no recibí ofertas en República Dominicana o Puerto Rico, nunca hubo esa persona que dijera ´vamos a echarle pichón´”.

“Como no existió interés tampoco en México dije ´esperaré mi tiempo aquí, quería hacer algo en Venezuela pero los Leones tienen su equipo bien estructurado con José Alguacil y un staff muy bueno por lo que hay que esperar para ser parte de las filas del equipo, ese es mi sueño, dirigirlos algún día pero este no es el momento adecuado, entonces seguiré mejorando y aprendiendo, mientras más manageas, mientras tienes más experiencia en el terreno de juego, mejor te saldrán las cosas”.

“La experiencia que se logra a parte de en Venezuela, como en el ámbito latinoamericano, todo lo que viviste en Grandes Ligas, eso no se olvida y uno siempre va aprendiendo cosas nuevas . No quiero perder el hilo ni las nuevas reglas sobre cómo se está moviendo el beisbol hoy en día; para mí eso es importante, como la evolución del juego ha ido cambiando muchas mentalidades, los propios peloteros, el cómo practican, el cómo toman un terreno de juego, son cosas diferentes”.

“Todo eso me llena de sorpresas, son cosas nuevas todos los días. Me gustaría incursionar nuevamente para aprender estas cosas, por ejemplo, el staff de técnicos que estamos estructurando para los Gigantes, son personas veteranas, que tienen trabajo en los Estados Unidos; están un paso adelantado por lo que, por ejemplo, tienen conocimientos sobre lo que hace San Luis o Chicago. Esa combinación de ideas puede ayudarte enormemente”.