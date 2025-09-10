LVBP: A parte de Willians Astudillo ¿Cuántos jugadores han quedado en libertad previo a la 2025/2026?

Suscríbete a nuestros canales

Para estas fechas de septiembre, es costumbre se conozcan los nombres de aquellos jugadores que no recibirán prioridad de contratación por parte de sus elencos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). De este modo, paulatinamente comienzan a salir los casos concernientes al siguiente torneo 2025/2026 y hasta ahora, el más contundente es el de Willians Astudillo .

Al respecto, el equipo que sonó primero fueron los Leones del Caracas, que de acuerdo al reporte del reputado periodista Ignacio Serrano, cortaron vínculos con el jardinero Carlos Tocci y el lanzador Mayckol Guaipe; el primero estuvo con la melena solo el año pasado, mientras el segundo se sumó en el transcurso de la 2023/2024 cuando fue dejado libre por Tiburones de La Guaira.

Tocci durante 47 compromisos dejó deprimida línea ofensiva de .209 en promedio de bateo, .273 en porcentaje de embasado (PEB), .287 de slugging y .560 de OPS. Guaipe en 21 partidos y 13.2 innings quedó con promedio de carreras limpias permitidas en 9.22 así como whip de 2.34.

Por otra parte, la también periodista Georgeny Pérez aseveró que en Caribes de Anzoátegui extendieron cartas de libertad para Astudillo y Manuel Cachutt.

LVBP - Temporada 2025/2026 - Leones del Caracas - Bravos de Margarita

La “Tortuga” fue toda una referencia de la tribu y parte de las versiones campeonas de 2014/2015, 2017/2018 y 2020/2021; el año pasado tuvo buena línea de producción con .281/.361/.381/742 y 18 remolcadas en 45 partidos.

Cachutt en cambio, recibió castigo en 12 duelos de 11.1 episodios, 11.91 de efectividad más 2.56 en whip.

Finalmente, la propia Pérez añadió que en Bravos de Margarita descartaron a Henry Centeno, Carlos Herrera y Édgar Durán.

Centeno desde hace dos calendarios venía con dificultades y en la reciente arrojó ERA en 6.50 y whip de 1.72 tras 5 juegos, todos como iniciador, completando 18 innings.

Caribes de Anzoátegui - Liga Venezolana de Beisbol Profesional - Estadísticas

Herrera es un infielder de trayectoria, con pasantías en Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia; la anterior fue su única con Bravos y aunque en 20 juegos bateó .278, los otros ítems de la línea ofensiva le quedaron bajos: .278/.278/.556, realmente deficiente para los estándares de la LVBP.

Durán es un veterano del circuito, donde precisamente comenzó con Bravos de 2008/2009 a 2016/2017, igualmente estuvo con Tigres de Aragua y Tiburones y en la 2022/2023 inició un segundo ciclo con los insulares. El año pasado no logró batear en pocas oportunidades: 14 juegos y .132/.250/.263/.513.

Existe la posibilidad, ha ocurrido antes, que cada uno de estos jugadores reciban invitación a la pretemporada por parte de estos mismos equipos. Cada gerencia definirá si la extiende o no.