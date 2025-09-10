MLB: Ranger Suárez en la mejor exhibición de su carrera apuntaló a los Phillies

Suscríbete a nuestros canales

El ponche, cualidad que en oportunidades anteriores hemos definido como la principal muestra de dominio desde la perspectiva de los lanzadores, claro está; a ese recurso apeló en abundancia Ranger Suárez durante su apertura de este 9 de septiembre para los Phillies de Filadelfia.

Para el segundo en la serie de cuatro compromisos con los Mets de Nueva York, el zurdo de Venezuela impresionó con la exhibición de ponches que recetó en el feudo de los cuáqueros, 12 durante 6 entradas y que diseminó así: Juan Soto (3), Pete Alonso (2 cantados, 1 swing fallido), Brandon Nimmo, Starling Marte, Jeff McNeil (del 1 al 3), José Siri (2) y Mark Vientos.

Ranger Suárez ¡Qué ponches!

Por la guillotina pasó a los tres que enfrentó en la 4ta entrada: Soto, Alonso y Vientos. Adicionalmente, apenas permitió 1 imparable, que le conectó Nimmo abriendo el 5to, asimismo, ninguna anotación en contra e incurrió en 3 bases por bolas.

De modo paralelo, la ofensiva local le respaldó con dos rallys de 2 anotaciones en el 1er y 2do tramo, instancia esta donde respondieron Otto Kemp y Harrison Bader con cuadrangulares; Kyle Schwarber también la botó pero en la 7ma, su jonrón 50 de la temporada.

La visita apenas pudo marcar 3 en cada capítulo del último tercio, camino al lauro de Ranger José y Filadelfia 9x3. El abridor dejó su balance en 12 lauros, 6 caídas, 2.77 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.15 en whip.

Esa docena de chocolates recetados ha sido su mayor cantidad en un partido de la MLB, además de que fue la cuarta ocasión en la que consigue una decena o más de ponches en una salida, las anteriores fueron:

11 ponchados el 24 de agosto de este año ante Nacionales de Washington

10 para el 10 de septiembre de 2023 contra Marlins de Miami

otros 10 el pasado 18 de agosto vs Marineros de Seattle