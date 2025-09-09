MLB: ¿Luis Arráez tiene verdadero chance por el título de bateo en la Liga Nacional?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, los Phillies de Filadelfia se vieron en la inoportuna situación de colocar en lista de lesionados a dos jugadores preponderantes de su esquema en la lista de lesionados, Alec Bohm y Trea Turner, situación que de manera directa se relaciona con Luis Arráez en Padres de San Diego.

Con la pérdida de la mitad izquierda de su cuadro interior, los cuáqueros esperan tener de vuelta a Bohm previo al término de la ronda eliminatoria, pero no así con Turner, por quien deberán aguardar para una eventual y viable postemporada. La baja de este último implicó por automatismo carecer de un toletero con .305 en promedio de bateo, el número 1 de la Liga Nacional.

Luis Arráez en un camino empinado

Bajo ese contexto, quedará ver si la “Regadera” de los religiosos podrá sacar provecho para intentar tomar el liderato del apartado; sin incluir la jornada de este 8 de septiembre, el de Venezuela liga average de .285 al tiempo que a su elenco le restan 19 compromisos. Adicionalmente, acumula 555 turnos legales y 158 hits.

Ahora bien, si Arráez participa en todos esos juegos colocado entre los primeros tres puestos de la alineación, se maximiza la posibilidad de consumir más turnos; supongamos que promedia 4 por juego, entonces para ascender hasta .305 en lo sucesivo tendría que ligar de 76-35 (.461) que sumados a su 555-158, lo dejarían en 631-193, es decir: .306.

Es el escenario más “favorable”, porque si su secuencia de turnos baja 3 por encuentro, requerirá 2 hits por juego y eso le haría terminar con 612 chances válidos, 176 indiscutibles y average de .288.

Como vemos, se trata de una ardua tarea en la que muchos factores escapan de verdadero control, además, sus números vitalicios durante septiembre un poco argumentan a su favor, en 132 juegos se ha ido de 508-171, un promedio de .337 que es su más elevado en cualquier mes del calendario de la MLB.

Por último y muy importante también, en la aspiración por ese cuarto título de bateo tiene que pasarle por encima a otros siete aspirantes:

Ketel Marte, .286 (413-118)

Alec Burleson, .287 (432-124)

Kyle Stowers, .288 (399-115)

Nico Hoerner, .291 (523-152)

Brice Turang, .291 (522-152)

Freddie Freeman, .295 (485-143)

Sal Frelick, .297 (471-140)