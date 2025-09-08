LVBP: ¿Quiénes serían los principales candidatos de Leones del Caracas para la primera base?

Suscríbete a nuestros canales

Durante los dos recientes torneos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), para Leones del Caracas la primera base ha sido una posición bastante estable, gracias al desempeño tanto defensivo como ofensivo que desplegó Aldrem Corredor.

El robusto toletero mirandino en ese par de años, tuvo un rendimiento bastante bueno con el mascotín si nos ceñimos a los parámetros del porcentaje de fildeo, para el cual dejó .984 en 60 partidos del 2023/2024 y .995 durante 53 de la 2024/2025. Aunado a eso, su línea ofensiva quedó en:

.335 y .306 en promedio de bateo

.459 y .427 en porcentaje de embasado (PEB)

.503 y .433 de slugging

.962 y .860 de OPS

Leones del Caracas ¿El más adecuado para la inicial?

Esos son destacables parámetros de bateo incluso para un circuito de tan alta ofensiva como la LVBP, por esa razón desde este palco le estimamos como la principal referencia que tendrá José Alguacil para la inicial, empero, para el 2025/2026 los melenudos tendrán el retorno de una ficha interesante, Leandro Cedeño.

El también robusto inicialista con el uniforme caraquista solo estuvo en 20 partidos de la 2022/2023; en ese entonces dejó baja línea en .257/.313/.419/.732 más 9 remolcadas, y aunque esos son guarismos bajos, desde 2023 ha laborado en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB por sus siglas en inglés).

Ahí el guatireño ha experimentado dificultades de producción, algo que se aprecia en su línea de .239/.292/.395/.687, así como solo 26 jonrones y 86 enviados al plato a lo largo de 209 compromisos.

Recordemos, la NPB está compuesta por la Liga Central y la Liga del Pacífico, en esta última es donde más ha jugado Leandro Arturo; desde su arribo ha dejado:

.244, .260 y .192 de average

.278, .320 más .250 en PEB

.438, .438 y .258 de slugging

.716, .758 junto a .508 en OPS

LVBP - Aldrem Corredor - Leandro Cedeño - Estadísticas

Todas estas estadísticas las traemos a colación para tener el mejor contexto analítico posible; esos mismos guarismos dan fuerza a la opción de Aldrem Steven como principal opción para la primera base del Caracas, empero, por su puesto la última decisión la tendrá Alguacil de acuerdo a las circunstancias, necesidades del día a día.

Pero estos dos no serían las únicas alternativas para hechar mano en esa posición; tal vez el piloto coloque ocasionalmente a Oswaldo Arcia que para el corto o mediano plazo de su carrera, baje de los jardines para la inicial. También Salvador Pérez podría ser una opción aunque de todas parece la de menor posibilidad, es casi un hecho que de jugar, será casi exclusivamente como bateador designado.

Para concluir, en el reciente campeonato otros que jugaron la primera base de Leones, más que todo de modo ocasional, fueron: Harold Castro (5 veces) Víctor Bericoto (1), José Rondón (1), Francisco Arcia (1) y Gersel Pitre (1).