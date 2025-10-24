Francisco Quevedo: "Esto fue lo que dijo" del potencial de su ejemplar fondista en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Todo está dispuesto. Jinetes, entrenadores y propietarios sienten ya la adrenalina que genera la participación en la prueba más importante del calendario hípico nacional. En esta ocasión, diecisiete ejemplares medirán fuerzas en el exigente recorrido de 2.400 metros para determinar al mejor del 2025.

Francisco Quevedo: Entrevista La Rinconada Simón Bolívar Grado I

El estelar jinete Francisco Quevedo dice presente en la prueba a bordo del ejemplar Toro Salvaje (USA), un caballo con el que ya estableció conexión. Un detalle crucial: Quevedo es el último ganador del Simón Bolívar, título que obtuvo el año pasado gracias al sobresaliente desempeño del ejemplar El De Froix.

Este viernes, aprovechamos la visita a las instalaciones de La Rinconada en horas de la mañana para conocer las impresiones finales de los protagonistas. Uno de ellos fue Quevedo, quien se mostró muy claro y directo al hablar de la opción que tiene para conquistar, por segundo año consecutivo, la prueba selectiva más importante del país.

"Un saludo a toda la fanaticada hípica.

Con relación al ejemplar Toro Salvaje (USA), puedo asegurar que es un caballo que llega a la carrera en óptimas condiciones. Está muy bien físicamente, con un excelente trabajo en cancha. Esperamos que este domingo muestre todo su potencial y realice una gran competencia.

Aprovecho para invitarlos a que vengan a las instalaciones de nuestro hipódromo La Rinconada. No solo disfrutarán del Clásico, sino también de una tarde repleta de emocionantes carreras."

Toro Salvaje (Usa), ejemplar de tres años hijo de Curlin en Fantastic Style por Harlan’s Holiday que acumula campaña de cinco actuaciones para dos triunfos y tiene suficiente estamina en su sangre como para imponerse en este evento.

Pedigree: Recorrido de 2.400 metros La Rinconada Toro Salvaje (Usa)

Su padre, Curlin no es un nombre cualquiera en el mundo de las carreras. Se retiró de las pistas con un impresionante récord de 11 victorias en 16 presentaciones, acumulando una producción de ganancias que superó los $10.501.800.

Su trayectoria estuvo marcada por triunfos en algunas de las competencias más prestigiosas del calendario hípico. Entre sus victorias de Grado 1, destacan el Preakness Stakes, la Breeders' Cup Classic, el Woodward Stakes, el Stephen Foster Handicap y el Jockey Club Gold Cup, esta última en dos ocasiones. Su capacidad atlética y su indomable espíritu competitivo lo elevaron a la categoría de campeón.

Entre sus hijos más destacados, se encuentran nombres como Journalism, quien logró un meritorio segundo lugar en el Derby de Kentucky y recientemente se alzó con la victoria en el Preakness Stakes, una de las gemas de la Triple Corona.

También sobresale el prometedor Grande, que dejó una excelente impresión al ser segundo en el Wood Memorial Stakes, y Getaway Car, ganador del Sunland Park Derby. No solo sus machos brillan; su calidad también se refleja en hembras como Miss Martini, una ganadora y figuradora selectiva, que demuestra la versatilidad y la calidad genética que transmite Curlin.