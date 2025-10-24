La Rinconada: Humberto Correia Jr. tiene la mira puesta en su primera gran conquista este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Dicen que de tal palo tal astilla. Este domingo, el joven entrenador Humberto Correia Jr. podría materializar un sueño largamente anhelado: conseguir su primera victoria desde que inició recientemente su carrera como profesional en las pistas.

Entrevista: Entrenador Humberto Correia Jr.

El joven estratega acumula hasta la fecha un total de dos actuaciones, donde destaca un segundo lugar que equivale a un 50% de efectividad. Esta trayectoria apenas comienza, y con los sabios conocimientos que adquiera de su padre, es seguro que pronto se le verá triunfar de manera constante en este difícil medio.

En la mañana de este viernes, contactamos a Correia Jr. para que compartiera con toda la fanaticada hípica el chance que ostenta la yegua Princesa Fina en la sexta carrera de la jornada. El entrenador manifestó sus impresiones al respecto:

“Muy Buenos Días, aquí estoy para comentar sobre un importante compromiso que tengo a la altura de la sexta carrera con esta yegua que de verdad anda bastante bien en cancha, atraviesa una buena condición física y de verdad que esperamos obtener el triunfo con ella este domingo.

Aprovecho de invitarlos a las instalaciones del hipódromo La Rinconada para que disfruten del Clásico Internacional Simón Bolívar, saludos para todos".

Sin lugar a duda esta yegua de tres años, hija de King Seraf viene de participar en dos pruebas clásicas sin deslucir, cuenta en esta ocasión con la monta del jinete argentino Paoloni y de acuerdo a sus ejercicios previos luce mucho en carrera pareja.

Primera victoria

Con el legado de su padre, Humberto Correia (padre), sobre sus hombros, la pregunta en el ambiente hípico es inevitable: ¿Podrá Humberto Correia Jr. emular la grandeza de su progenitor y firmar su primera victoria en la jornada más importante del año? Este domingo, La Rinconada será el escenario donde el joven entrenador buscará dar ese primer gran paso en su prometedora carrera.