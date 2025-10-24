En exclusiva: Juan Pablo Paoloni el argentino que va por todo en el Clásico Simón Bolívar (GI) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo. Solo restan dos días para que una nueva edición del Clásico Internacional Simón Bolívar se lleve a cabo este domingo 26 de octubre en las instalaciones del majestuoso óvalo La Rinconada.

Entrevista: La Rinconada Argentino Simón Bolívar

Para el equipo de Meridiano Web, era imperativo asistir la mañana de este viernes para recabar las últimas impresiones de los protagonistas. El argentino Juan Pablo Paoloni, sin dudarlo, prácticamente al bajarse del avión la noche anterior, se dirigió a la arena de Coche para familiarizarse con la pista y finiquitar los detalles pertinentes a tan importante compromiso.

En esta ocasión, el entrenador Humberto Correia realizó todas las diligencias para contar con este jinete de talla internacional en el país. A continuación, compartimos las impresiones del joven jockey con relación a la monta, específicamente, del ejemplar Astuto.

"Buenos días. Estamos muy contentos con la invitación para venir a correr en La Rinconada. A pesar de tener tres compromisos, el más importante será con el ejemplar Astuto en el Gran Premio Simón Bolívar, donde esperamos hacer una buena carrera y tener suerte.

Están todos cordialmente invitados para que vengan y disfruten del evento".

Campaña: Caballo Victorias Reunión 41 Datos

Hay que recordar que el ejemplar Astuto es un hijo de Champlain por Lady Jadana en Forestry que tiene campaña de 19 actuaciones para cinco triunfos y su más reciente participación arribó en la sexta casilla, defiende los colores del Stud “Los Audaces” el nacido y criado en el Haras La Alameda.