Hipismo

La Rinconada: Este ejemplar que es uno de los favoritos para el ciclo no válido logró uno de los mejores ajustes

Va con una yunta acreditada para una de las competencias de la R41

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 07:30 pm
La Rinconada: Este ejemplar que es uno de los favoritos para el ciclo no válido logró uno de los mejores ajustes
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 23 de octubre en el hipódromo La Rinconada se realizaron los ajustes finales para los ejemplares que van a participar en la venidera reunión 41 del tercer meeting.

NOTAS RELACIONADAS

En la primera carrera, es reservada para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

Ejemplar: Ciclo No Válido R41 La Rinconada

My Returning Mate (número 1), con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de la leyenda viviente Don César Cachazo, es uno de los competidores inscritos para esta competencia inicial de la jornada dominical, además de ser el primer favorito para Gaceta Hípica.

Su última competencia fue el día 19 de este mes septiembre, la cual, fue capaz de llegar segundo a 1 cuerpo de Rey Joaquín.

Ajuste: La Rinconada

El día jueves 23 de octubre, el pupilo del maestro Cachazo reconoció el aparato, trabajó de segunda vuelta y luego ajustó 43’’3 para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, cómodo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la carrera: Caballos

  1. The Soldier: En su última llegó segundo y para esta competencia será montado por primera vez por el aprendiz Leomar Sangronis, por lo que se presenta como un fuerte rival para el recorrido de 1.400 metros. Suerte para todas las conexiones, en especial para su agente y pronosticador de la Gaceta Hípica, el profesor Manuel Vásquez Romero.
  2. Grandiossus: En entrevista con su entrenador Rafael Cartolano nos comentó que este ejemplar se encuentra muy bien en sus condiciones y se espera que este castaño tresañero esté en los metros finales para decidir su victoria. Muchas suerte para la yunta poderosa y ganadora Robert Capriles/Rafael Cartolano.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Datos LVBP Endrick
Jueves 23 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo