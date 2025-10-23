La Rinconada: Este ejemplar que es uno de los favoritos para el ciclo no válido logró uno de los mejores ajustes

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este jueves 23 de octubre en el hipódromo La Rinconada se realizaron los ajustes finales para los ejemplares que van a participar en la venidera reunión 41 del tercer meeting.

En la primera carrera, es reservada para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

Ejemplar: Ciclo No Válido R41 La Rinconada

My Returning Mate (número 1), con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de la leyenda viviente Don César Cachazo, es uno de los competidores inscritos para esta competencia inicial de la jornada dominical, además de ser el primer favorito para Gaceta Hípica.

Su última competencia fue el día 19 de este mes septiembre, la cual, fue capaz de llegar segundo a 1 cuerpo de Rey Joaquín.

Ajuste: La Rinconada

El día jueves 23 de octubre, el pupilo del maestro Cachazo reconoció el aparato, trabajó de segunda vuelta y luego ajustó 43’’3 para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, cómodo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos para la carrera: Caballos