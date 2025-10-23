El "dato corrido" que todos buscan: Descubre cuál es el ejemplar más sonado para la segunda válida

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta este domingo 26 su reunión dominical 41, por lo que toda la afición hípica y toda la familia caraqueña estará presente y será una jornada con mucha adrenalina, pues se tiene una cartelera de 13 carreras que incluye el magno evento especial: La 79na edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La novena del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de 2 carrera (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Una de los ejemplares inscritos es el castaño cincoañero Time Report (número 7), con el jinete habitual Félix Velásquez en el sillín y presentado por Ismael Martínez para los colores del Stud Cuadra 35 II.

En su última competencia disputada el día 12 de este mes llegó quinto a 17 cuerpos del ganador Yasiel.

Ajuste previo: Carrera de los acumulados del 5y6 La Rinconada

El ajuste realizado por el presentado de Martínez de este miércoles 22 de octubre, fue de 34 segundos exactos para 400 metros, en silla, recta de enfrente, contenido publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).