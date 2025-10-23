Lo que todos esperan: Te revelamos el “robo de toda Venezuela” para la primera válida del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 26 de octubre, el hipódromo La Rinconada será el escenario de un evento lleno de adrenalina y sorpresas. La cuadragésima primera reunión que trae una programación de 13 competencias, que incluye, la edición 79 del Clásico Simón Bolívar (GI).

Robo de toda Venezuela: Ejemplar R41 5y6 Datos hípicos La Rinconada

La octava del programa, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

En esta ocasión, el cuatroañero Vision Shark (número 4), un castaño que será montado por el aprendiz Luis Funez Jr., y entrenado por José Gregorio Rodríguez para los colores del Stud Blessing Family.

El pupilo de Rodríguez reaparece luego de 70 días sin correr, pues en su última llegó séptimo a 12 cuerpos del ganador Forrest Gump.

Este ejemplar es, de hecho, el nombre que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una gran expectativa en las últimas horas.

Se espera que para esta primera válida del día domingo 26 de octubre, Vision Shark pueda buscar sorprender con un nuevo triunfo de la presente temporada en la arena caraqueña.