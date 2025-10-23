La Rinconada: Con el ajuste inmenso de Padel quedó listo para estar presente en el magno evento especial del hipismo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, 26 de octubre, se llevará a cabo la reunión 41, correspondiente al tercer meeting de la presente temporada. La jornada ofrecerá 13 competencias, que incluye la selectiva más importante del calendario hípico: La edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

Justamente, la décima tercera competencia, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional es precisamente los 2.400 metros del Simón Bolívar para ejemplares nacionales e importados de tres y más años, el cual en un principio la nómina era de 18 participantes, pero en vista que este miércoles el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó el retiro de El Kamilo (número 13) ahora el listado quedó en 17 participantes inscritos.

Padel: Clásico Internacional Simón Bolívar 5y6 La Rinconada

Una de estos competidores para el magno evento es el cincoañero Padel (número 3), será montado por Jaime Lugo Jr., presentado por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone, además es tercer favorito para la revista especializada Gaceta Hípica.

El pupilo por Uzcátegui reaparece a la arena de Coche tras 63 días sin correr. Su última actuación fue su victoria obtenida en el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (GI) de la Gala Hípica de Caracas, realizado el pasado 24 de agosto, la cual dejó crono de 128 segundos exactos para la distancia de 2.000 metros.

Es importante destacar que una de las claves de Padel es que siempre sale en punta y se mantiene hasta la entrada de la recta final que es cuando más se va en velocidad o en su defecto es sorprendido por otro ejemplar en los metros finales y se conforma con un segundo lugar.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 22 de octubre, el nacido y criado en el Haras La Quebrada trabajó de segunda vuelta y ajustó 43 segundos exactos para 600 metros, en pelo, cómodo por el riel, muy bien publicado en la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

