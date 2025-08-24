Padel no dejó para nadie en el VI Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela GI

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de La Rinconada fue testigo de una verdadera exhibición de velocidad y resistencia en la sexta edición del Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela GI. El protagonista de la tarde no fue otro que Padel, un ejemplar que, a pesar de su reciente victoria en el Clásico Fuerza Armada, volvió a ser subestimado por el público y demostró que en la pista, él es el único que manda.

Bajo la magistral conducción del jinete Jhonathan Aray y la impecable preparación del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, el pupilo del Stud "Yellowstone" dominó la competencia de principio a fin, dejando a sus rivales sin oportunidad de respuesta.

Un Triunfo de Punta a Punta: La Rinconada Caballo Maduro Padel

Desde el momento en que se abrieron los partidores, Padel dejó claro que venía a imponer su ley. El castaño, con una determinación inquebrantable, se lanzó a la punta y marcó los ritmos de la carrera. Los parciales hablaban por sí solos: 26.4 para los primeros 400 metros y 51.3 para los 800. A pesar de la presión constante de Toro Salvaje y Astuto, Padel se mantuvo inamovible.

Al llegar a los 1200 metros, el hijo de A.P. Xcellent marcaba un tiempo de 76.1. En la curva final, Padel despegó, dejando atrás a sus acosadores y se enfiló directo hacia la meta sin que nadie le hiciera sombra. Cruzó el disco en un tiempo final de 128.1 para los 2000 metros, para así consolidar una victoria memorable que dejó a todos los presentes sin aliento.

Esta espectacular victoria representa el tercer triunfo selectivo de la tarde para el entrenador Carlos Luis Uzcátegui, quien con este resultado se hace acreedor de su primer meeting a pesar de que todavía falta una semana. Para el jinete Jhonathan Aray, es su segunda victoria selectiva de la tarde, confirmando su excelente momento.

Dividendo: La Rinconada Premio a repartir de $100.000

Una vez más, Padel demostró que el favoritismo es solo un número en las apuestas. Con un dividendo a ganador de 224,50Bs. y un place de 78,39Bs., el ejemplar no solo se llevó el Clásico, sino que también premió la fe de quienes confiaron en él.