LVBP: Águilas del Zulia hace cambios en la lomita para enfrentar a Magallanes

Las Águilas del Zulia tendrán que hacer algunos ajustes en su planificación para el compromiso de este sábado 10 de enero ante los Navegantes del Magallanes. El movimiento en específico se daría en la rotación abridora por la ausencia del lanzador derecho, José Dávila.

El cuerpo técnico del conjunto zuliano prioriza la salud del abridor de 23 años y optó por no arriesgarlo en una apertura que exige plenitud física y máxima efectividad desde el montículo, por lo que se espera que tome unos días de descanso y esté listo para el juego del próximo martes, según diamante23oficial.

Águilas del Zulia – Round Robin

Este ajuste obliga al cuerpo técnico a buscar una alternativa inmediata para enfrentar a la nave turca, que seguramente saldrá con toda la intención de obtener su primera victoria en esta postemporada.

Durante la ronda regular, José Dávila terminó con récord de dos ganados y cuatro perdidos, 13 juegos lanzados, 49.1 innings de labor, 22 carreras limpias, 22 boletos, 40 ponches, WHIP de 1.54 y efectividad de 4.01.

Finalmente, la decisión de preservar a Dávila refleja la importancia de pensar a mediano plazo dentro de estas instancias de la LVBP. Águilas del Zulia apuesta por contar con su abridor en mejores condiciones para los próximos compromisos, entendiendo que tienen la profundidad necesaria para ser una de las mejores franquicias del Round Robin y pelear por un cupo a la gran final.