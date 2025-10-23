La Rinconada: El mejor ajuste se lo lleva una sorpresa de Gaceta Hípica antes de su debut en el 5y6 de la R41

Suscríbete a nuestros canales

Toda la gran familia caraqueña asistirá y disfrutará de un evento especial a celebrarse este domingo 26 de octubre con el desarrollo de la reunión 41, con la cartelera de 13 competencias, entre ellas: La 79na edición del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

La undécima de la programación, es la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional reservada para caballos nacional e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros, pautada para las 4:45 de la tarde.

La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

El ejemplar argentino Silk Eyes (número 8), participa en esta válida en calidad de debutante, pues viene de hacer campaña como dosañero en los Hipódromos de Palermo y San Isidro de Argentina y para esta ocasión será conducido por el también jinete argentino Juan Pablo Paolini que viene de visita al óvalo caraqueño y será entrenado por Fernando Parilli Araujo, en defensa para los colores del Stud Transformers-Marco Antonio.

El tresañero se presenta como el segundo favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica. Su última carrera en Argentina antes de venirse para Venezuela fue el pasado 19 de abril en el óvalo de San Isidro, para el lote de dosañeros, al llegar sexto a 8 1/2 cuerpos del ganador Piña.

Mejor ajuste: La Rinconada

El conducido por el látigo sureño Paolini ajustó 54’’4 para 800 metros, en silla, salió al tiro, contenido. Así fue informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares